Des réactions qui sont, évidemment, revenues aux oreilles de l’international belge de 30 ans. «Je suis désolé, indique-t-il sur les réseaux sociaux. J’ai lu beaucoup de réactions à propos de moi aujourd’hui et ce n’était pas mon intention d’offenser les supporters du Real Madrid. Ça a toujours été mon rêve de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n’est pas terminée et, ensemble, on doit maintenant se battre pour (le titre en) Liga ! Hala Madrid !» Ses excuses seront-elles suffisantes pour apaiser les tensions ?

