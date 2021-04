XALIMANEWS- Pour appuyer le Président de la République, Macky Sall dans sa volonté d’accompagner les ménages pour une résilience dans la dignité, en cette période de pandémie coïncidant avec le mois de Ramadan, Me Malick Sall n’a pas lésiné sur les moyens. Pour aider ces derniers à jeûner sans problème d’intendance dans la zone du Nord, de Ogo à Kanel, en passant par Ourossogui, Me Sall à dégager des moyens conséquents à la mesure des atteintes. Plusieurs tonnes de riz, de sucre, de dattes, de pattes alimentaires et une énorme quantité d’huile ont été acheminées dans lesdites localités. Il convient de souligner que ce n’est pas une première. Depuis des années, le Ministre de la Justice, Me Malick Sall a fait de cette action un véritable rendez-vous social avec les populations du Fouta. Les communautés bénéficiaires ont unanimement saluer cet élan de solidarité à sa juste valeur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy