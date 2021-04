« Le Paris Saint-Germain fait désormais partie des dix clubs de football de plus fortes valeurs selon le classement Forbes dévoilé ce lundi par le magazine économique de référence. En s’installant à la neuvième place du classement, le Paris Saint-Germain gagne deux places et voit sa valorisation augmenter de 1,4 milliard de dollars par rapport au dernier classement publié par Forbes. Depuis la précédente édition en 2018, le Paris Saint-Germain a plus que doublé sa valorisation, désormais estimée à 2,5 milliards de dollars par le magazine qui réalise ces évaluations depuis plus d’une décennie », peut-on lire sur le communiqué du club francilien.

