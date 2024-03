Russie: un incendie s’est déclaré dans une raffinerie de pétrole à Samara après une attaque de drone

XALIMANEWS-Un incendie s’est déclaré samedi dans une raffinerie de pétrole dans la région russe de Samara (Volga), attaquée par un drone, rapporté RFI qui cite le gouverneur régional.

« Cette nuit, plusieurs attaques de drones contre les raffineries de pétrole régionales ont été commises », a déclaré Dmitri Azarov, gouverneur de la région de Samara, dans ses propos relayés par le média français et puisés dans un communiqué du gouvernement régional publié sur Telegram. L’une de ces attaques a provoqué « un incendie dans la raffinerie de pétrole Kouïbychevski », a-t-il précisé, en précisant qu’aucune victime n’était à déplorer. Selon RFI, la raffinerie gérée par le géant pétrolier russe Rosneft est une des plus importantes dans la région de Samara, avec une capacité de production de 7 millions de tonnes de pétrole par an, selon des informations disponibles sur son site officiel.