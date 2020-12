XALIMANEWS: Située dans le département de Mbour, sur la petite côte,Saly portudal est une ville réputée pour ses belles plages et beaux hôtels qui attirent les touristes et vend la destination Sénégal. Mais ceci n’est pas sans conséquences car, le brassage culturel bien qu’il soit preuve d’ouverture est ,quelques fois, à l’origine de la déperdition dans cette ville. Saly, est devenue un foyer de Business illicite et de prostitution. Toutefois, les populations se battent pour assainir leur localité et redorer le blason de leur ville.

