Mais bon, n’accablons pas le pauvre préfet. En réalité, cette arrestation de la figure de proue de l’opposition a été commanditée en haut-lieu et préméditée. Il faut chercher les concepteurs de ce plan « mackyavélique » au niveau du président de la République luimême et de son ministre de l’Intérieur par substitution le premier flic du pays étant Macky Sall lui-même Antoine Félix Diome. Le pouvoir s’était bien préparé pour détourner Sonko de son chemin. Rien ne s’opposait à ce qu’on le laisse emprunter l’avenue Blaise Diagne. Mais voilà, on a voulu coûte que coûte le faire passer par la Corniche où l’attendaient les « tontons Macoutes » de Macky pour lui réserver certainement un accueil bien particulier et musclé…

S’il y a un énergumène qu’il fallait arrêter hier pour trouble à l’ordre public et mettre hors d’état de nuire, c’est bien le préfet de Dakar. L’homme par qui tout est arrivé. Il est de cette race de fonctionnaires obtus, zélés, carriéristes et « gueum service ». L’acte qu’il a posé hier et consistant à interdire à un citoyen convoqué par la justice d’emprunter le chemin qu’il veut pour s’y rendre, est d’une grande stupidité en plus d’être suspect.

