Nous invitons tous les sénégalaises et sénégalais, de l’intérieur du pays et de sa diaspora, et les amis du Sénégal, non seulement à signer cette pétition mais à la diffuser partout pour que tous sachent la gravité de ce moment destructeur d’une vieille démocratie.

Nous, signataires de cette pétition, signalons, par la présente, à l’attention des dirigeants et peuples du monde entier, que notre pays, le Sénégal, hier terre de libertés économiques, sociales et cultuelles et d’abord démocratiques, vit les moments les plus sombres, pénibles, de son histoire, aux mains d’un régime totalitaire, anti-démocratique, corrompu, et illiberal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy