I) Introduction

Il est nécessaire, qu’en faisant le bilan de soixante ans d’Indépendance de l’Afrique pour cerner ses perspectives, de prendre en compte le fait que, les trajectoires pré et post indépendance des pays qui la composent sont différentes selon qu’on est en Zone francophone, Anglophone, Lusophone ou arabe !

En effet, dans les pays francophones les luttes pour l‘Indépendance se sont déroulées dans le cadre de deux sous-régions, à savoir, « l’Afrique Occidentale Française » (AOF) et « l’Afrique Equatoriale Française » (AEF), alors que partout ailleurs, elles se sont déroulé pays par pays.

Ensuite, la lutte de libération nationale se déroulait dans un nouveau contexte mondial marqué par une nouvelle guerre, dénommée « guerre froide », qui opposait le camp des pays capitalistes occidentaux, dirigé par les Etats Unis, et le camp des pays socialistes de l’Est Européen, dirigé par l’Union Soviétique.

Ce nouveau contexte donnait aux pays colonisés, l’opportunité de rompre avec le système mondial de développement du Capitalisme, en optant, avec l’appui du camp socialiste, pour une « Voie de Développement non Capitaliste ».

D’où la naissance en Afrique, après l’Afrique du Sud, de Partis Communistes, et de mouvements politiques qui ont choisis de rompre avec le système capitaliste en s’orientant vers la « voie de développement non capitaliste ».

Cela a créé, dans le mouvement de libération nationale, un clivage entre ceux qui veulent l’Indépendance tout en restant dans le système capitaliste, et ceux qui veulent l’indépendance et la rupture d’avec ce système.

En outre, dans la plus part des pays d’Afrique, l’Indépendance a été acquise sans lutte de libération nationale armée, et que certains pays ont connu, dès leur accès à l’independence, une période plus ou moins longue de déstabilisation par une série de coups d’État et d’assassinats de leaders pro- indépendance, surtout s’ils sont soupçonnés par les puissances occidentales comme des « menaces communistes ».

Ces assassinats politiques ont notamment frappé l’Afrique de l‘Ouest, notamment au Cameroun avec les leaders de l’UPC, (l’Union de Populations Camerounaises) par la France, et en Afrique Centrale, notamment avec l’assassinat de de Patrice Lumumba par la Belgique et les États Unis.

Alors qu’au Sud du Continent, la lutte de libération nationale revêtait un caractère antiraciste contre le régime d’Apartheid en Afrique du Sud et en Rhodésie, devenue Zimbabwe à l’Indépendance.

Ces évènements qui ont marqué la lutte de libération nationale et les premières années de l’accès à l’independence, ont grandement contribué à un développement inégal des pays d’Afrique durant ces soixante dernières années.

C’est cette différence des trajectoires qui impose donc de prendre en compte les spécificités politiques, économiques et sociales, qui ont conditionné les performances des États, et les difficultés auxquelles se heurte le parachèvement de l’Indépendance des peuples d’Afrique, et la construction de son unité continentale.

Ainsi, l’analyse de la trajectoire des luttes pour l’Indépendance des peuples dans le cadre de l’AOF, devenue plus tard, l’UEMOA, pourrait être un cas d’école.

II) Analyse de la trajectoire des pays de l’AOF

. 1) l’analyse de la période de 1946 à 1960.

C’est dans de l’AOF, comme cadre géopolitique, que nos peuples, sous le système colonial français, ont conquis peu à peu les Libertés démocratiques, notamment au Sénégal, avec la liberté d’organisation de partis politiques, le droit à l’expression du suffrage universel des citoyens, l‘Alternance démocratique dans la gestion des Communes de pleine exercice, l’élection de Députés à l’Assemblée nationale Française et de Sénateurs, la participation au gouvernement de l’État colonial français, le droit à la liberté d’organisation syndicale, et les droits syndicaux qui ont permis l’acquisition d’un Code de Travail à la suite de rudes batailles syndicales, et le droit à la liberté d’expression et de création d’organes de presse.

Ainsi, notre peuple a pu engranger de fortes avancées démocratiques qui furent généralisées dans toutes les colonies françaises à partir de 1946, suite l’extension de la citoyenneté française à tous les peuples des territoires de l’AOF et de l’AEF.

Cette extension a été une conséquence directe, du tollé général d’indignation, occasionné par le massacre en 1945, au Camp de Thairoye dans la banlieue de Dakar, de « dizaines, voire de centaines de milliers de Tirailleurs Sénégalais », selon les diverses sources, qui réclamaient leurs « primes » de retour au pays, après leur participation à la libération de la France du joug des Nazi Allemands, lors de la deuxième guerre mondiale 1939 -1945.

Ce sont ces conquêtes démocratiques qui ont contribué à booster la lutte pour l’Indépendance dans cette partie d’Afrique.

C’est cette spécificité historique qui a fait qu’en AOF, les peuples ont mené le combat anti colonial, au plan politique, dans le cadre de grands rassemblements comme le « Rassemblement Démocratique Africain » (RDA) qui était créé e 1946, qui avait une Section dans chacun des territoires de l’AOF, dont « l’Union Démocratique Sénégalaise » (UDS) d’où est issu en 1957, le « Parti Africain de l’Indépendance » (PAI, devenu aujourd’hui, « Parti de l’Indépendance et du Travail » ( PIT/SENEGAL).

A côte du RDA, il y avait aussi le « Parti du Rassemblement Africain »(PRA) d’où est issue « l’Union Progressiste Sénégalaise » (UPS), qui a connu une scission en 1958 à la veille du référendum sur la question de l’Indépendance, pour donner naissance au « PRA/SENEGAL ».

Au plan syndical, il y avait aussi, un grand rassemblement, comme « l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire » (UGTAN), et, en milieu universitaire, la « Fédération des Étudiants d’Afrique Noire en France » ( FEANF ».

C’est pour briser toute perspective pan africaine et non capitaliste des luttes contre le système colonial qui porte en lui les germes de la lutte pour l’indépendance au sein de chacune des deux Fédérations, que la France décida de les « balkaniser » avec la Loi Cadre de 1956, pour donner « l’Autonomie », non pas aux Fédérations, mais à chaque territoire pris individuellement, en faisant naître un « micro nationalisme » qui a eu raison des grands ensembles politiques, syndicaux et d’étudiants, qui faisaient la force du mouvement de libération dans cette partie d’Afrique.

C’est ainsi que le référendum d’autodétermination organisé en 1958 par la France, qui s’est tenu dans chaque territoire pris individuellement, a affaibli le camp pour l’Indépendance nationale, qui était réduit au seul peuple de Guinée qui a voté massivement pour recouvrer sa souveraineté internationale, alors que dans tous les autres territoires, c’est le camp favorable au maintien du système colonial français qui l’a emporté.

2) Analyse de la période post indépendance des années 60-70 :

Deux ans après ce référendum historique, sous la pression du mouvement de libération en Afrique et dans le monde jusqu’aux Nations Unies, contrairement à la Grande Bretagne qui a transmis le pouvoir à ceux qui réclamaient leur Indépendance, la France consentit à l’ accorder à ses colonies d’Afrique noire, en transmettant le pouvoir à ceux qui n’en voulaient pas en 1958, tout en menant, à travers les nouvelles Autorités qu’elle a mises en place, une politique de répression féroce, et même d’assassinat notamment au Cameroun, contre ceux qui luttaient et s’étaient mobilisés pour l’obtenir.

Les Indépendances dans nos États, inauguraient ainsi une ère de recul grave des libertés démocratiques acquises de haute lutte dans le système colonial Français, avec l’avènement de coups d’État à la place de l’Alternance démocratique, de « Partis uniques » et les restrictions des droits d’organisation de presse, de marche, et de grève, pour imposer la perpétuation du système colonial français.

C’est dans ces circonstances historiques que la France est parvenue à nouer avec les nouvelles Autorités, trois accords historiques de coopération pour continuer sa politique d‘exploitation de nos peuples et de nos ressources naturelles.

C’est ainsi qu’ont été signés des « Accords monétaires et économiques » faisant de la monnaie qui était en vigueur du temps colonial, le Fr CFA, la nouvelle monnaie de nos États nouvellement indépendants, des « Accords militaires » permettant à la France de garder ses bases militaires avec l’engagement d’assurer leur défense en cas d’agression extérieure, et des «Accords culturels » faisant de la Langue française leur Langue officielle, et le maintien de l’Ecole publique et de la politique d’Education française !

Aussi, au plan institutionnel, la France a légué le « régime présidentiel » de concentration excessive des pouvoirs entre les mains d’un Président de la République, élu au suffrage universel direct, qui le met d’office sous son contrôle, et sur qui elle veille comme à la prunelle de ses yeux.

Ce sont ces Accords de coopération qui constituent la trame du néocolonialisme Français en Afrique.

Ce sont ces spécificités historiques qui ont fait que la lutte pour le parachèvement de l’Indépendance nationale et pour l’Unité Africaine, durant les 60 et 70 , a posé comme préalable dans les agendas politiques, la reconquête des libertés démocratiques et la lutte pour la démocratisation des Institution de la République, pour mettre fin au régime autocratique de pouvoir personnel que représente le régime présidentiel hérité de la France, afin de baliser la voie à une rupture avec le système capitaliste.

Cependant, les perspectives d’éviter le stade de développement capitalistes de nos pays qu’offrait le Camp Socialiste, avaient occulté la nécessaire prise en compte, dans les agendas politiques, de ces nouvelles exigences de lutte pour la reconquête des libertés démocratiques confisquées par les nouvelles Autorités.

3) Analyse de la période des années 80-90

C’est au début des années 80, avec l’avènement d’un tournant libéral du « Capitalisme d’Etat », dénommé « Etat providence » qui était construit des décennies durant pour contrer la « menace communiste », le système néocolonial français avait atteint ses limites sociales.

C’est ce tournant libéral qui a érigé le désengagement de l’Etat, la privatisation des entreprises publiques du secteur marchand, et le démantèlement des acquis sociaux des travailleurs dans le Code du Travail, pour pouvoir continuer un système politique de pillage de nos Etats, à travers une politique de libéralisation économique, appuyée par une politique « d’Aide Publique au Développement » (APD), et d’endettement de nos Etats.

Ainsi s’est ouverte une nouvelle ère de politiques d’austérité budgétaire dans les pays en développement, appelée « Politique d’Ajustement Structurel » (PAS), qui a rencontré, dans un pays comme le Sénégal, une farouche résistance des travailleurs grâce à leurs conquêtes démocratiques.

Ainsi, le système néocolonial Français devait composer avec les exigences des Institutions de Bretton Woods, et d’ouvrir l’Economie de nos pays, à la concurrence secrétée par le tournant néolibéral.

Désormais, elle ne pourra rien entreprendre au plan économique sans se conformer aux directives du FMI et de la Banque mondiale, qui cogèrent directement avec elle, les destinées de nos peuples.

Deslors, le système néocolonial Français, de monopole exclusif, devenait un système un monopole partagé, dans lequel, l’influence du FMI et de la Banque mondiale grandissait au fur et à masure de la mise en œuvre des PAS.

C’est ainsi que la France fut obligée, en 1994, de dévaluer de 50%, le CFA et à adosser à «l’Union Monétaire Ouest Africaine » ( UMOA), qui la lie aux pays de l’ex AOF, une « Union économique » sur la base des « critères de convergence budgétaire » issus du « Consensus de Washington », qui sont au fondement du « Capitalisme libéral ». D’où la naissance de « l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine »(UEMOA).

L’échec des PAS durant les années 80 et 90 traduit par leur incapacité de réduire l’endettement des pays qui y sont soumis, de relancer leurs Economies, et de réduire les inégalités et la pauvreté, a plongé ces pays dans crise économique et sociale explosive, lourde de violences politiques et sociales, voir même de leur déstabilisation .

C’est ainsi, pour préserver la main- mise de la France sur nos Etats fortement menacée au début des années 90 qui a vu la fin de la « guerre froide », et les perspectives de « Développement non Capitaliste » suite à la disparition du camp socialiste de l’Europe de l’Est, que le Président français de l’époque, François Mittérand, remettait au goût du jour, le « renouveau démocratique » auquel aspirent nos peuples, en tenant le 20 juin 1990, un discours historique dit « discours de la Baule », pour signifier à nos Chefs d’Etat, qu’en l’absence de « menace communiste », les « Dictateurs » ne sont plus nécessaires à la France, pour préserver ses intérêts en Afrique.

En accord avec l’Union Européenne, pour ne rien lâcher, la France a renforcé le « Discours de la Baule » par le recours à la «financiarisation de la vie politique » dans nos Etats, à travers le financement des partis publics sur fonds publics, et l’institution d’un Chef de l’opposition doté d’avantages protocolaires et financiers, au prétexte de contribuer à de meilleures conditions de lutte pour l’Alternance démocratique dans la stabilité et la paix civile.

Ainsi, comme l’ont souhaité le FMI, la Banque mondiale et la France, la lutte politique pour le contrôle du pouvoir exécutif dans le système politique de régime présidentiel hérité du colonialisme, est devenue, la seule préoccupation de nos classes moyennes, qui ont relégué à la périphérie, les défis de parachèvement de l’Indépendance vis-à-vis de la France par la remise en cause des « accords de coopération » signés au début des années 60, et de l’éradication de la pauvreté et des inégalités sociales que véhiculent les politiques d’austérité budgétaire.

Cette période a été aussi le moment, où le FMI et la Banque mondiale durent reconnaître l’échec des PAS, qu’ils ont attribué à la « mauvaise gouvernance » de nos Etats et à la corruption, mais pas aux « critères de convergence budgétaire » et à la libéralisation de leur Economie selon le « Consensus de Washington », pour développer le « Capitalisme libéral » dans le monde entier, y compris dans les pays en développement, dont les pays africains notamment.

C’est dans ces conditions, que l’ambition politique de nos couches moyennes, s’est limitée à une compétition pour se faire considérer pour le candidat qui peut le mieux, mettre en œuvre la « Bonne gouvernance » et la lutte contre la corruption, qui sont présentées comme les véritables moyens pour renouer avec la croissance et faire face au chômage et à la pauvreté

C’est ainsi que la lutte pour créer les conditions nécessaires à l’accès au pouvoir pour une « l’Alternance démocratique, » la « Bonne gouvernance » et la lutte contre la corruption, ont été érigés, pour la classe moyenne africaine qui s’est fortement développée dans la période, en un « agenda politique exclusif » dans l’objectif de sortir nos peuples de la pauvreté, en présentant le «Capitalisme libéral » comme un « horizon indépassable ».

4) Evolution de la trajectoire des luttes pour l’indépendance nationale à partir de 2000

L’avènement de la Révolution informationnelle au début des années 2000, qui a aggravé les contradictions économiques et sociales du Capitalisme libéral, illustrées par la crise des « subprimes » aux Etats Unis en 2008, du fait de l’incapacité des ménages de ce pays, à faire face à leur dette hypothécaire, due à l’ampleur du chômage et de la perte de leur pouvoir d’achat, n’a pas empêché le FMI et la Banque mondiale de continuer à promouvoir les politiques d’austérité budgétaire dans nos Etats, au point de détruire les services publics de base que sont l’Education et la Santé qui étaient à genoux avec les PAS, en aggravant le chômage par l’incapacité de nos pays à renouer avec une croissance forte en mesure de répondre à la demande croissante d’emplois, et de sortir nos populations de l’extrême pauvreté qui est pourtant leur objectif déclaré.

Le FMI et la Banque mondiale durent reconnaître implicitement cet échec, en réduisant leurs ambitions clairement définies dans leurs divers « Programmes de Réduction de la Pauvreté » durant la première décennie de 2000, pour se limiter à un objectif nouveau : « l’éradication de l’extrême pauvreté », sans jamais remettre en cause les politiques d’austérité budgétaire qu’ils imposent pour baliser le terrain au développement du « Capitalisme libéral ».

Cette incapacité d’éradiquer la pauvreté, est congénitale au « Capitalisme libéral » comme l’ont prouvé aux Etats Unis, la crise des « subprimes » en 2008, et l’incapacité des grandes puissances occidentales Européennes, comme la France, à mettre fin à l’aggravation de la pauvreté et du chômage dans leurs propres pays.

Cette dégradation des conditions de vie et de travail des populations du monde sous la coupe du « Capitalisme libéral » est couplée dans les pays de l’UEMOA de l’aggravation de leur perte de souveraineté à cause du maintien des « accords de coopération » avec France, auxquels se sont ajoutés les « critères de convergence budgétaires » dictés par le FMI et la Banque mondiale.

Ces « accords de coopération » avec la France sont devenus de plus en plus anachroniques et polarisent de plus en plus l’opinion publique dans nos pays, surtout au sein de sa jeunesse, permettant de reléguer au second plan, les « critères de convergence budgétaire » qui, pourtant, sont à la fois, la cause de l’incapacité de nos Etats à sortir du sous-développement, et une confiscation supplémentaire de la souveraineté de nos Etats.

De même, la lutte pour l’accès au pouvoir pour gérer le système présidentiel de pouvoir personnel, appuyée par les projets de financiarisation de la vie politique dans ces pays, continue de polariser les couches moyennes, au détriment des aspirations du peuple à plus de souveraineté nationale, à plus de justice sociale et plus de démocratisation de nos institutions pour leur permettre d’exercer sur elles un « contrôle citoyen », seule parade efficace de lutte contre la corruption.

La réduction de la lutte pour la Démocratie à la seule lutte pour une démocratisation de l’accès au pouvoir, s’est détournée des aspirations de nos peuples pour la démocratisation des Institutions du pouvoir, qui est pourtant la raison d’être de la première.

Aujourd’hui, cette réduction de la lutte pour la Démocratie a atteint ses limites sociales en permettant la manipulation des Institutions pour devenir « Chef d’Etat à vie » démocratiquement élu !

L’arrivée de la pandémie de la Covid -19 en 2020 a fini de mettre à nu l’échec général du « Capitalisme libéral », en exposant ses effets néfastes sur la santé des populations, et son incapacité à y faire face pour éviter une récession mondiale qui porte en elle, un potentiel de destruction massive des forces de production humaine et matérielle dans tous les pays, y compris dans ceux en développement.

Par contre, la Chine avec son développement fulgurant grâce aux succès de la construction de son «Capitalisme d’Etat » piloté par le Parti Communiste, a pu éradiquer la pauvreté et réduire significativement les inégalités sociales, et résister avec succès à cette pandémie, en renouant avec la croissance, là où las grandes puissances du « Capitalisme libéral » sombrent avec de forts taux négatifs de croissance économique et une aggravation de la pauvreté, des inégalités sociales et du chômage.

Ainsi, pour tenter de s’en sortir, tous les pays du « Capitalisme libéral », ont dû recourir au « Capitalisme d’Etat », en reléguant aux calendres grecques, les politiques d’austérité budgétaire imposés par les critères de convergence budgétaire issus du « Consensus de Washington.

Les pays d’Afrique, dont ceux de l’UEMOA, peuvent donc trouver en la Chine, l’exemple d’un dépassement du «Capitalisme libéral», qui était jusqu’ici présenté comme « indépassable » !

Donc, après soixante ans d’Indépendance, les pays de la Zone Francophone d’Afrique ont connu deux échecs : d’une part, l’échec d’en finir avec la mainmise de la France sur nos Etats, et, d’autre part, leur incapacité partagée avec tous les autres Etats d’Afrique, de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, sous la férule du « Capitalisme libéral ».

III) Conclusion :

Après deux décennies de mise en œuvre, le « Discours de la Baule » et les politiques d’austérité budgétaires ont été incapables de sortir notre économie du sous- développement, nos peuples de la pauvreté, nos jeunes du chômage, et de promouvoir le « renouveau démocratique » auquel aspirent nos peuples pour prendre leur destin en main.

Plus que jamais, les « Accords de coopération » signés avec la France, et les politiques d’austérité budgétaire sont devenus les cibles qui devraient rassembler les forces vives de nos peuples.

C’est ainsi que les « accords militaires » sont décriés depuis le Mali, et les « accords monétaires » font objet de rejet de plus en plus massif à travers l’exigence de la réforme du CFA.

Quant aux politiques « d’austérité budgétaire » imposées par le biais de « critères de convergence budgétaire » issus du « Consensus de Washington, l’actuel Chef de l’Etat Sénégalais, le Président Macky Sall, a ouvertement plaidé pour leur révision, lors d’un « Forum sur la Dette et le Développement » en Décembre 2019, face aux plus hautes Autorités du FMI, de la Banque mondiale et de l’ONU, en exigeant de « mettre fin aux chaînes qui nous empêchent de nous développer », tout en appelant à un nouveau consensus, appelé le « Consensus de Dakar » !

En outre, avec l’avènement de la Covid-19, il a remis dans l’agenda des forces vives africaines, « l’exigence de l’annulation de la dette africaine » , « de changement des conditions d’accès à la dette », et du « plafonnement jugé arbitraire de la dette publique » !

Ainsi, pour mettre fin à leur double échec historique, les pays de l’UEMOA ont vu se dessiner les principaux axes de lutte, pour relever les défis de recouvrement total de notre Indépendance vis à vis de la France et des Institutions de Bretton Woods, et de sortie du « Capitalisme libéral » , pour emprunter résolument la voix du « Capitalisme d’Etat », dans une république démocratique et citoyenne, mettant fin à la « financiarisation de notre système politique », et en rétablissant l’expression libre et sans entrave du suffrage du peuple , le « rapprochement de Administrations aux Administrés » en leur dotant de mécanismes démocratiques de contrôle sur leur Elus et sur les Grands Commis de l’Etat.

Ce recentrage de la lutte pour la Démocratie est essentielle pour éviter prise en otage de nos Institutions, par des bureaucrates appointés, exposés la corruption.

De tels défis ne pourront pas être relevés de façon efficace et durable isolément, dans chaque pays, pris individuellement.

Ce qui nécessite de le faire dans le cadre de l’UEMOA, en rétablissant les grands rassemblements politiques et syndicaux comme du temps de l’AOF, pour créer les conditions nécessaires à une intégration régionale viable au sein de la «Communauté Economiques des Etats de l’Afrique Occidentale » (CEDEAO).

A cet effet, la libre circulation des citoyens et leur droit d’établissement dans chaque pays de l’UEMOA, offrent une opportunité de rassemblement de ses forces vives, pour relever ces défis historiques.

Ceux qui passent le plus clair de leurs temps à appeler à rassembler les forces pour lutter pour une Afrique fédérale, devraient au moins accepter de commencer à le faire au sein de l’UEMOA, pour ouvrir de véritables perspectives à cet effet en passant par la CEDEAO.

Qui peut le plus, peut le moins !

L’époque d’une deuxième lutte de libération nationale et sociale est ouverte !

Ne la ratons pas.

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 18 Décembre 2020