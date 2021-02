“C’est jamais une satisfaction de voir quelqu’un partir. Il a fait un choix, il a une possibilité d’aller jouer là-bas. Il a décidé d’y répondre favorablement donc j’espère que pendant ces quatre ou cinq mois il va enchaîner les matches et marquer beaucoup de buts, chose qu’il a été capable de faire pendant une période ici. Il a été déterminant pour nous sur l’année 2019. Ça a été un peu plus compliqué cette saison en termes de production et de nombre de buts marqués mais des buts il en a déjà mis et en remettra encore”, a t-il laissé entendre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy