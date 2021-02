Restons avec les femmes. Je suis allé voir aujourd’hui la mère de Pape Malick Seck un des 27 prisonniers de Dakar et Ziguinchor. Elle m’a dit que c’est son fils qui l’accompagnait à la prière du Fajar et lui apprenait le Coran de retour de la mosquée jusqu’à 07h du matin tous les jours. Pape Malick Seck est aussi le coordinateur de FRAPP Rufisque et l’animateur de DOY NA Rufisque. La première section départementale du Front multi-lutte DOY NA est née grâce à son engagement auprès des opprimés et à celui des autres camarades de FRAPP Rufisque.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy