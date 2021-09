Alors que le concours d’admissibilité direct du cycle A devait avoir lieu hier, dimanche, l’Etat a pris position en faveur de la Cour Suprême. Le gouvernement a ainsi annoncé respecter la décision de la Cour Suprême de suspendre le concours direct de l’École nationale d’administration (ENA), nous informe Senegal7 Pour rappel, en début du week-end dernier, le journal Les Echos annonçait que la Cour Suprême avait ordonné la suspension du Concours de l’Ecole nationale d’administration (ENA), après une plainte de fonctionnaires exclus. A travers la presse, le directeur de l’ENA, a avait déclaré qu’il n’avait reçu aucune décision de la Cour suprême et que par conséquent, le concours se poursuit. Finalement, l’ENA a décidé de suspendre les épreuves du concours direct A, initialement prévues le 19 septembre 2021, après que ministre, Secrétaire général du gouvernement, l’ait notifié , les ordonnances n° 23 et 24, «Par lettre n° 002196/Sgg/Msgg du 17 septembre 2021, le ministre, Secrétaire général du gouvernement, a notifié à l’École nationale d’Admi¬nistration (ENA), les ordonnances n° 23 et 24 en date du 16 septembre du juge des référés administratif de la Cour Suprême ordonnant la suspension des arrêtés 028813 du 27 août et 027729 du 20 août 2021 modifiant les arrêtés 027310 et 027311 du 6 août 2021 fixant les listes des candidats autorisés à se présenter aux concours di¬rects d’entrée aux cycles A et B de l’ENA», a rappelé le gouvernement dans un communiqué.

