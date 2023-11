«Nous avons le même objectif, c’est que l’université soit la plus performante possible et nous travaillons à cela. Le Conseil académique de l’université, qui s’est réuni récemment, avait décidé de poursuivre l’année à distance après les événements du 1er juin 2023. Ensuite, on verra comment reprendre la nouvelle année», a voulu rassurer le ministre Baldé dans des propos recueillis par LeQuotidien.

