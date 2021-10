Les Etats de l’UMOA envisagent de lever 697 milliards de FCFA (environ 1,2 milliard USD) sur le marché régional, au quatrième trimestre 2021, selon le calendrier provisoire publié par Umoa-Titres en charge de la gestion et de la promotion des titres publics de la région, selon financial afrik. Ce montant est constitué de 392 milliards de FCFA de bons de Soutien et de Résilience, et de 305 milliards d’obligations de Relance. 335 milliards devront être levés en octobre, contre 282 milliards en novembre et 80 milliards en décembre. Tous les pays de la région devront solliciter le marché, à l’exception du Sénégal. Le Burkina Faso arrive en tête du classement au volume avec 235 milliards en prévision, ce qui représente environ 34% du montant global, devant la Côte d’Ivoire (170 milliards) et le Mali (120 milliards).

