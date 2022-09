« Macky Sall a encore parlé. Une fois de plus pour ne rien dire qui suscite l’intérêt des Sénégalais. Un gouvernement de plus ou de moins n’est pas une réponse aux urgences qui périclitent les fondamentaux de notre nation et sapent le socle de notre société. Il oublie qu’il n’est pas en début de mandat mais bien à la fin de son deuxième et dernier mandat pour nous promettre tout ce qu’il aurait pu faire après plus d’une décennie de gouvernance chaotique. Nos vraies réponses aux vrais problèmes soulevés : pas de troisième mandat et pour une alternative crédible afin de redresser le Sénégal . Malick Gakou Président du Grand Parti ».

