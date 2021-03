Présent à l’inhumation du défunt artiste au cimetière de Yoff, le policier-lutteur Big Pato, se rappelle du jour où il a interpellé Thione Seck en pleine circulation pour une contrôle de papier. “Je me rappelle le jour où je l’ai arrêté pour une contrôle des papiers de son véhicule et qu’il avait oublié son permis de conduire à la maison. Je lui avait demandé de me chanter une chanson pour je le laisse partir. Il a accepté sans condition et a chanté pour moi “ se souvient le policier.

