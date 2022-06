XALIMANEWS- En conférence de presse ce vendredi matin, les leaders des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont fustigé la manière dont le président Macky Sall gère le pays. De la flambée des prix des denrées des premiers de nécessité en passant par la politique et notamment la non criminalisation de l’homosexualité au Sénégal, Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et leader de Pastef/Les Patriotes a soldé ses comptes avec le régime en place.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy