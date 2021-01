Moscou ne s’est pas non plus privé de réagir et de jeter de l’huile sur le feu. « La démocratie américaine boîte des deux pieds », a lancé sur son compte Facebook Konstantin Kosatchev, le président de la commission des Affaires étrangères du sénat russe. Et d’ajouter : « La partie perdante (NDLR Trump) a des raisons plus que suffisantes d’accuser les gagnants de falsifications ».

A commencer par l’Iran où le président Hassan Rohani a estimé que « la démocratie occidentale est fragile et vulnérable ». « Nous avons constaté que dans (les pays occidentaux), malheureusement, le terrain est prêt pour le populisme, malgré les progrès de l’industrie et de la science », a-t-il regretté à la télévision d’Etat avant d’ajouter : « Un populiste est arrivé (au pouvoir) et il a provoqué un désastre dans son pays pendant ces quatre années […]. J’espère que le monde entier et les prochains dirigeants à la Maison Blanche en retiendront la leçon ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy