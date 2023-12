Or, expliquent les membres de l’association, «l’attribution de ce lot sur l’imagerie médicale à une seule société conduira inéluctablement toutes les autres structures qui s’activent dans le secteur, vers la faillite du fait de l’absence de prestations de leurs services de maintenance et fourniture de consommables pour lesquels des efforts financiers considérables ont été déployés en termes de formation du personnel, et d’investissement en équipements, non sans compter les goulots d’étranglement et contraintes liées à leurs engagements bancaires».

Selon le document, le lot d’équipement en imagerie médicale, d’une valeur d’environ 40 milliards, inclut plusieurs scanners, des IRM et des appareils de radiologie, générant annuellement entre 15 et 20 milliards, dominé par la marque Siemens représentée par Acd. Actuellement, le marché d’imagerie est ouvert et géré par plusieurs entreprises sénégalaises pour la maintenance et la fourniture de consommables.

