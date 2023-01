Le vote au bureau est ressorti avec 10 pour et 6 contre. Le groupe Liberté et Démocratie de la coalition Wallu a soutenu cette procédure et a fait pencher la balance en faveur de BBY. Après sa destitution, Aminata Touré a reagi via ses réseaux sociaux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy