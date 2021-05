Le doute persiste toutefois, quant à leur capacité à tenir leur programme, a fortiori dans un contexte où les violences continuent sans relâche, où la contestation politique se fait jour à nouveau et où s’accumulent les signes de contestation sociale. Le Mali, pays aux 19 millions d’habitants, ainsi que ses voisins nigérien et burkinabé sont pris dans un tourbillon de violences djihadistes et intercommunautaires, qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de personnes déplacées.

