Et Malick Gueye de décrire certains traits de caractère de l’ancien Ministre de la Justice : «Les populations de Kaolack ne s’aventureront jamais à élire une femme sans mémoire du cœur. Tout le monde sait que c’est le Président de la République Macky Sall qui a sorti de l’anonymat cette dame en la nommant à plusieurs fonctions étatiques comme ministre, son envoyée spéciale et enfin, Présidente d’une institution aussi glorieuse et prestigieuse que le CESE. Mais, après ses différents départs, elle n’a jamais eu la grandeur d’âme et la reconnaissance de dire «MERCI» à son bienfaiteur. C’est une ingrate. »

Pour l’ancien député libéral, « Kaolack ne veut pas d’une dame errante et ingrate, d’un sans domicile fixe et qu’elle a intérêt à aller voir ailleurs ». Il a aussi clamé à qui veut l’entendre que Mariama Sarr, en dépit des vaines tentatives de dénigrements de la part de ses détracteurs, reste le meilleur choix pour les populations de Kaolack : «Que Mimi Touré revienne à la raison et cesse de se tailler une réputation qu’elle n’a pas. Elle ne peut jamais arriver à la cheville de Madame le Maire Mariama Sarr qui a été choisie brillamment par les populations de Kaolack. Mimi doit, d’abord, nous dire où elle est originaire, sa base politique avant de prétendre venir nous diriger. On ne veut vraiment pas d’une dame errante et ingrate, d’un sans domicile fixe », peste El Hadji Malick Gueye.

