DE QUELQUES PRÉALABLES INDISPENSABLES POUR UN SCRUTIN démocratique APAISÉ ET TRANSPARENT … (SI JAMAIS LES ELECTIONS SE TIENNENT LE 24 MARS 2024…) (par Dr Cheikh Tidiane Mbaye, Sociologue)

Les citoyens sénégalais ont raison d’attendre des 19 candidats une campagne électorale civilisée et axée essentiellement sur les idées de programme. Il est crucial en effet que les débats se concentrent sur les solutions aux problèmes concrets que rencontrent les citoyens, et non sur des querelles stériles.

La presse a un rôle important à jouer en relayant les différentes positions des candidats de manière objective et en favorisant un dialogue constructif.

De même, les citoyens doivent faire preuve de responsabilité et de civilité dans leurs discussions et interactions sur les réseaux sociaux.

Le choix d’un président est une décision importante qui ne doit pas être prise à la légère. Il est essentiel que les citoyens prennent le temps de s’informer sur les programmes des candidats et de choisir celui qui correspond le mieux à leurs aspirations.

Il est également important de rappeler que le président élu sera le serviteur de tous les Sénégalais, sans distinction. Il aura la responsabilité de travailler pour le bien-être de l’ensemble de la population et non pas seulement pour ses partisans.

Voici quelques points supplémentaires à prendre en compte :

L’importance de la participation citoyenne : Il est crucial que tous les citoyens inscrits sur les listes électorales puissent voter librement le jour du scrutin. C’est la seule façon de faire entendre leur voix et de choisir démocratiquement le président qui les dirigera.

Le rôle des organisations de la société civile : Les organisations de la société civile doivent jouer un rôle important de sentinelle de la démocratie et d’arbitre entre les acteurs pour prévenir contre les dérives de toutes sortes et de toutes parts.

La nécessité de garantir la sécurité et la transparence du scrutin : Il est essentiel que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la transparence du scrutin. Cela permettra de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral déjà largement controversé avec les soupçons sur l’existence de bureaux fictifs et de radiations abusives d’électeurs du fichier électoral.

Si tous les acteurs impliqués dans le jeu démocratique respectent les règles, il ne fait pas de doute que le peuple sénégalais saura relever le défi de cette élection et choisir le leader qui saura conduire le pays vers un avenir meilleur.

Dr Cheikh Tidiane Mbaye

Sociologue