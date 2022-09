ADVERTISEMENT

Inaa li laahi wa inaa ileyhi raajihuun.

Une terrible nouvelle car sa figure emblématique me faisait penser qu’il était immortel. Ce 08 septembre 2022, j’ai perdu mon père, j’ai perdu mon homonyme, j’ai perdu celui de qui je tiens mon désir de perfection, j’ai perdu celui de qui j’ai essayé de tenir la franchise, j’ai perdu celui de qui j’ai essayé de tenir sept de ses caractères certainement. J’ai perdu celui dont on me donna le prestigieux prénom Massamba sur le sol de Koki en 19… J’ai perdu plus qu’un papa, un repère car ayant entendu très jeune ses faits de gloire d’enseignant, de sous-préfet, de membre de cabinet ministériel

, de Haut fonctionnaire !

Celui qui très tôt avait des résultats de 100 % dans ses classes de CM2 m’a donné envie d’être un enseignant comme lui El Massamba Sall de Maam Alboury Sall.

Plus tard, devenu adulte, j’ai appris à l’approcher et à le découvrir pour devenir son complice. J’ai appris à l’écouter, j’ai appris à le comprendre! Il priait sans cesse pour moi, il me chérissait, il m’accompagnait , il était une référence et un conseiller hors-pair. Je n’avais pas peur de la vie parce qu’il était toujours là me demandant de garder le cap, me parlant de mes missions. Il épiait mes moindres faits et gestes et mon téléphone sonnait toujours pour des remarques et des mots d’encouragement.

Aujourd’hui que tu es parti au Ciel sur la terre adoptée de Thiès, Koki est triste, le Sénégal est vide, Thiayère est seul, le Djolof est éploré.

Un preux est parti, un fier chevalier de la fonction publique, Instituteur exigeant et modèle, Administrateur consciencieux. Il a allié rigueur, perspicacité et sens du devoir. Un patriote sincère et hors-pair! Oui, certainement rigoureux et exigeant, sévère mais juste.

Repose un paix, papa et homonyme! Nous essaierons de garder intact l’héritage qui se résume en trois mots : dignité, foi, travail.

Que la terre te soit légère.

Fatiha et 11 Ixlaas pour toi.

Ton fils, Mass éploré.

Dr Massamba GUÈYE LBA