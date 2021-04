Mais, à en croire Source A, dans sa publication du jeudi, si cette médiation fondre comme beure au soleil, c’est parce que ses initiateurs voulaient que le Majorité présidentielle présente dans la Commission politique prenne, noir sur blanc, l’engagement selon lequel, le Gouvernement va organiser les élections législatives en 2022 et la Présidentielle en 2024. Toutefois, selon toujours les indiscrétions parvenues à la même source, Benoît Sambou et Cie disent qu’ils ne sauraient signer un quelconque document de nature à engager le gouvernement ou le président de la République . Pour cause, se justifient-ils, ils ne représentent ni le Gouvernement, ni le chef de l’Etat, mais leur Coalition. Ce qu’ils peuvent faire tout au plus, c’est de faire des suggestions aux autorités étatiques.

