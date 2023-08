XALIMANEWS -Le gouvernement annonce une baisse des tarifs de la scolarité à tous les niveaux de l’enseignement et de la formation professionnelle. Selon le journal L’Observateur dans son édition de ce lundi, les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ont élaboré un projet d’arrêté ministériel visant à réglementer les frais d’inscription et d’études dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle.

