XALIMANEWS: La politique c’était avant tout un débat, aujourd’hui elle peut être une masseuse, un divorce, une éjaculation ou du sperme. C’est ce mardi 16 mai devant la chambre criminelle du tribunal de Dakar que s’est ouvert le procès pour viols du président du parti Pastef Ousmane Sonko face à Adji Sarr. Accusé de viols répétés par la masseuse, le maire de Ziguinchor placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire depuis mars 2021 a décidé de ne plus répondre à la justice dont il accuse certains magistrats de partialité et d’être à la solde du président de la République, Macky Sall.

L’audience au niveau de la chambre criminelle devant statuer sur l’affaire a été renvoyé au 23 mai prochain par le tribunal de grande instance de Dakar.

ADVERTISEMENT

Dans un entretien accordé à la rédaction de xalimasn.com, le Responsable du Parti Présidentielle Alliance Pour la République (APR) en France s’est livré sur la situation actuelle du pays. Jean Noël Dione s’est prononcé le renvoi du procès qui défraie la chronique avant d’asséner ses vérités au leader de Pastef qui refuse de collaborer avec la justice sénégalaise

Ainsi il a conclu par envoyer un message fort aux partisans qui ont bloqué toute la région de Ziguinchor depuis des jours.

Le procès Sonko Adji Sarr est renvoyé, vos impressions…?

Tout d’abord, je tiens à exprimer mes félicitations à la justice sénégalaise. Il était prévisible que dans un dossier présenté pour la première fois devant le tribunal, les avocats demandent fréquemment un renvoi afin de mieux s’imprégner de son contenu. Étant donné la complexité et l’ampleur de ce dossier impliquant non seulement Ousmane Sonko et Adji Sarr, mais aussi Ndeye Khady, il est possible que d’autres renvois soient encore envisageables. De plus, il convient de souligner que même lors d’une audience spéciale, la possibilité d’un nouveau renvoi demeure.

Que pensez-vous de la décision du leader de Pastef de ne plus collaborer avec la justice?

Mon point de vue est que le chef du Pastef monsieur Ousmane Sonko aurait fait mieux de se soumettre à la justice sénégalaise, d’autant plus qu’il prétend devenir le chef du pays dans neuf mois. Sa conduite est irresponsable et vise clairement à semer le chaos au Sénégal. Il est primordial de rappeler que personne n’est exempté de l’application de la loi. Le fait qu’il ait eu un différend avec un citoyen ordinaire ne devrait en aucun cas lui accorder une impunité totale, simplement parce qu’il est un politicien de haut rang. Les privilèges politiques ne devraient pas justifier l’impunité et le non-respect des règles légales établies.

Plusieurs manifestations ont éclaté depuis hier, selon vous, force restera t’il à la loi ?

Effectivement, la loi prévaudra et le président Macky Sall a clairement affirmé que les événements de mars 2021 ne se répéteront pas.

Je saisis cette opportunité pour exprimer mes félicitations à toutes nos forces de défense et de sécurité qui travaillent inlassablement jour et nuit afin de maintenir la stabilité dans notre cher pays, le Sénégal. Leur engagement et leur dévouement contribuent à préserver l’ordre et la sécurité, garantissant ainsi un environnement propice au développement et au bien-être de tous. Le président Macky Sall a réitéré son engagement envers l’État de droit et la sécurité, soulignant la volonté du gouvernement de prévenir tout nouveau trouble. Cette reconnaissance envers nos forces de défense renforce leur motivation et leur engagement à protéger les intérêts de la nation et à maintenir la paix au sein de notre société.

Quel message faites vous aux nombreux jeunes pro Sonko qui sont entrain de déstabiliser le pays ?

Je souhaite leur rappeler l’importance d’être de véritables patriotes, de cesser de vandaliser les biens publics et d’arrêter d’entraver les activités des citoyens ordinaires du Sénégal. Notre pays bénéficie d’un système judiciaire solide, ce qui en fait l’un des meilleurs en Afrique. La jeunesse favorable à Sonko devrait avoir le courage de demander à son leader de se présenter devant la justice dans l’intérêt supérieur du Sénégal. Il est crucial de préserver l’ordre et la stabilité dans notre société pour permettre à tous les Sénégalais de poursuivre leurs activités quotidiennes en toute sécurité. Les actions destructrices et les entraves à la vie quotidienne ne font qu’aggraver les tensions et nuire à notre développement collectif. En encourageant leur leader à répondre à la justice, la jeunesse pro Sonko démontre un véritable attachement à la vérité, à la justice et à la prospérité du Sénégal. Il est essentiel de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour notre nation.

xalima 16 mai 2023