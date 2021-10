A cela s’ajoutent de mauvaises conditions d’archivage et de conservation des documents d’état civil qui sont souvent le résultat d’un climat tropical défavorable à la bonne tenue de ces documents ou d’un manque d’une logistique matérielle qui respecte les normes internationales de gestion et de conservation des documents d’archives de manière générale. Les premières victimes de cette situation de l’état civil sont en effet les citoyens, en particulier les enfants qui peuvent parfois suivre leur cursus primaire jusqu’en classe de CM2, sans disposer d’actes de naissance. La sécurisation numérique de l’état civil à proprement parler passe nécessairement par la numérisation du passif et l’informatisation de la production future. Elle requiert avant tout une étude de l’état des lieux de conservation des fonds documentaires afin de mettre en place un système d’identification et de classement des registres par catégorie et par année de production.

La gestion et la conservation du patrimoine de l’état civil physique constituent une problématique très sérieuse aussi bien d’un point de vue logistique que financier, voire politique. Les techniques du numérique offrent maintenant des moyens sûrs de préservation de l’état civil par la dématérialisation et la gestion logicielle des documents numériques. En dépit des efforts consentis par les organismes œuvrant dans les droits de l’homme, de l’enfant ou droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, la gestion de l’état civil est encore confrontée, en Afrique en général et au Sénégal en particulier, à des difficultés juridiques, sociétales, climatiques, voire économiques.

