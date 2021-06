Le Onze de départ se composerait comme suit : Alfred Gomis dans les buts. En défense le duo Koulibaly-Abdou Diallo dans l’axe, Saliou Ciss et Gassama dans les couloirs. Au milieu il y’aura le trio, Krepin Diatta, Nampalys Mendy et Gana Gueye. Et en attaque, le revenant Ismaila Sarr et Sadio Mané sur les cotés et Boulaye Dia dans l’axe.

