» Sadio Mané sera dans l’effectif. L’affaire est close, après la décision de jeudi. Nous devrons attendre et voir s’il commencera. Nous avons besoin d’un bon mélange de réalisme et de ce qui doit être fait et de la conviction que tout peut arriver à tout moment « , a assuré le technicien bavarois ce mardi. Rappelons que le Bayern avait explosé à l’Etihad (3-0) et est aux portes d’une probable 3ème élimination de suite en quarts de finale de Ligue des champions.

