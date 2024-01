La seule fausse note du match, est la sortie sur blessure de Serhou Guirassy qui aurait ressenti une gêne au niveau de la cuisse. Selon Feguifoot, pour le moment, on en sait pas plus sur la nature exacte de la blessure du meilleur attaquant guinéen du moment. La Guinée retient son souffle et attend les nouvelles. Selon toujours le média guinéen, Naby Keita et ses partenaires se rendent à Yamoussokoro en Côte d’Ivoire ce jeudi 11 janvier, avant d’entamer la compétition le 15 janvier prochain, contre le Cameroun.

