XALIMANEWS-Après leur victoire initiale face aux Ougandaises (2-0), les Lionnes du Sénégal vont disputer leur seconde sortie ce soir devant le Burkina Faso, battu d’entrée par le Maroc (1-0). En cas de victoire, les protégées de Mame Moussa Cissé se qualifieront en quarts de finale tout en consolidant leur première place du groupe A.

Après sa bonne entrée en matière ponctuée d’une victoire sur l’Ouganda (2-0), le Sénégal premier du groupe A, va disputer cet après-midi à partir de 17h 00 GMT, sa deuxième sortie face au Burkina Faso. Battues par le pays hôte le Maroc (1-0), les joueuses de la sélection du Burkina Faso vont entamer, revanchardes, ce second match. Elles voudront se racheter face aux coéquipières de Ndeye Awa Diakhaté et Guenar Ndiaye, les 2 premières scoreuses de l’histoire du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. « Du moment qu’on a perdu notre premier match, les prochain seront comme des finales. On n’était pas dans le même état d’esprit. Le premier match nous a donné beaucoup d’émotions et d’enseignements. On fera tout pour avoir nos trois premiers points », a averti Pascal Sawadogo, entraîneur de l’équipe nationale féminine du Burkina Faso, dans ses propos puisés dans Wiwsport.

Cependant, les Lionnes qui rêvent d’une première qualification historique en quarts de finale, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et voudront remporter le gain du match pour consolider leur fauteuil de leader ?u groupe A. En attend le choc de la dernière journée face au Maroc. « Ça ne sert à rien de gagner son premier match et de se faire sortir pour les deux matchs suivants. Il y a la possibilité d’aller en quart de finale et de se mettre à l’abri. Il faut continuer à être professionnel. Ce qu’on a déjà fait est bien mais on gardera ça et il faut que ça nous serve. Il faut que le prochain challenge soit de se qualifier en quart de finale. On parle du premier but, on parle de la première victoire et on parlera de la première qualification en quart de finale. On pense au Burkina Faso en ce moment », avait fait savoir le sélectionneur des Lionnes en conférence de presse veille de match.