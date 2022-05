La conférence de presse du sélectionneur national Aliou CISSE qui était prévue, ce vendredi 27 mai à 10h00, au restaurant Good Rade est annulée. De ce fait, la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs des 2 premieres journées des eliminatoires de la CAN 2023, Sénégal vs Bénin le 04 juin 2022 et Rwanda vs Sénégal le 07 juin 2022 se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football, ce vendredi à 11 heures GMT, rapporte le site www.fsfoot.sn

