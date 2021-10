Le Sénégal compte 2 participations, la première en 1991 lors de la première édition, et il a fallu attendre 21 ans pour voir les Lionnes goûter à une nouvelle participation, c’était en 2012 en Guinée Équatoriale au cours d’une compétition où la Tanière fut bredouille avec 3 défaites en autant de matchs pour 7 buts encaissés et 0 marqué. Donc, pour cette fois c, les protégés du coach Mame Moussa Cissé, ambitionnent d’offrir au Sénégal, une 3e participation à la grande messe du football féminin continental. Mais, la tâche ne serait pas du tout aisée face à un habitué de la compétion et rival régional de surcroît. Un match qu’il faudra davantage préparer psychologiquement et essayer de mettre l’équipe dans des conditions optimales de succès pour défier l’ogre régional. Il y’a du potentiel dans cette sélection du Sénégal, il suffit juste d’une grosse force mentale pour pouvoir passer le dernier obstacle, car lors de cette double confrontation, le mental sera très déterminant.

