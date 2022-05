XALIMANEWS-Ce samedi à Wembley pour le compte de la finale de la FA Cup, Liverpool et Chelsea vont se retrouver encore à ce stade. Plus de 2 mois après la finale de la League Cup remportée par les Reds aux tirs au but (0-0, 11-10 tab), Sadio Mané Mané et Édouard Mendy vont se retrouver pour solder les comptes. Ce sera le second trophée de la saison pour le candidat au Ballon d’Or européen ou la première pour Édouard Mendy.

Qui ne se rappelle pas de ce fameux match, entre Reds de Liverpool et Blues de Chelsea, le 27 février dernier à Wembley. Lors de cette rencontre incroyable d’intensité et de spectacle et qui comptait pour la finale de la League Cup, chaque équipe s’était vue refuser 2 buts. Et finalement, c’est Sadio Mané et Liverpool qui avait remporté le trophée devant Édouard Mendy et Chelsea au terme d’une interminable séance de tirs au buts, après les prolongations (0-0, 11 tab à 10). Lors de cet exercice, Kepa le portier espagnol avait remplacé Édouard Mendy à 2 minutes de la fin et s’était permis le luxe de rater le dernier tir, qui consacra le club de la Mersey.

Pour ce samedi, ce sera un Remake, entre des Reds (2e, 86 pts) en quête de quadruplé et Everton (3e, 70 pts) en pôle position pour la 3ème place, malgré Arsenal (4e, 66 pts) et Tottenham (5e, 65 pts). Le stade de Wembley salive déjà de bonheur à l’idée d’accueillir ces 2 ogres du football d’Outre-Manche.

Distancé de 3 points par City, Liverpool en quête d’un quadruplé va aller à l’assaut de son second trophée après la League Cup remportée le 27 février dernier. Le dernier sacre des Reds dans cette compétition remonte à 16 ans (2006) lors de la victoire face à West Ham (3-3, 3-1 tab), et ironie du sort, ils avaient perdu contre les Blues lors de leur dernière accession en finale de cette compétition en 2012. De leurs côté, le club d’Édouard Mendy a remporté son dernier sacre en 2018. Cette finale qui jouait d’une grosse côte dans le football anglais sera très disputé, entre les 2 clubs des Champions d’Afrique sénégalais.

Sadio Mané, l’homme en forme de Liverpool qui a inscrit son 15ème but en Premier League lors de la victoire devant Aston Villa en match retard (1-2), sera l’un des atouts principaux de Jurgen Klopp, au même titre que Mohamed Salah le meilleur buteur de la PL (22 réalisations) , Diego Jota (15) et Luiz Diaz. Des Reds qui feront sans Fabinho, blessé contre les Villans.Pour Thomas Tuchel et ses poulains, c’est l’occasion rêvée de faire coup double en prenant leur revanche et sauver leur saison en remportant un trophée après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Real de Madrid (0-3, 3-2). Mais, cela ne vas pas être une partie de sinécure, face à Sadio Mané le potentiel Ballon d’Or européen, en quete de triomphe pour avoir la gloire, lui, dont tout le peuple de Liverpool s’est érigé en bouclier pour ne pas le laisser partir vers d’autre cieux.

Un bel choc en perspective ce samedi. Espérons que les 2 formations vont nous remettre le même spectacle que lors de la finale de février dernier.