XALIMANEWS- Malgré le limogeage de Ronald Koeman et l’arrivée de Xavi Hernandez, le FC Barcelone éprouve toujours des difficultés. Éliminé de la Ligue des champions, les Blaugranas n’ont que la Liga et la Ligue Europa dont ils doivent affronter les Napolitains en Barrages, pour sauver leur saison. Face à cette situation, le revenant et expérimenté Dani Alves s’est prononcé en conférence de presse.

Devant faire face aux Partenopei en Barrages de la Ligue Europa, les Catalans qui restent sur un nul amer face à Osasuna (2-2), pointe à une peu flatteuse 8ème position en Liga. Ce qui a poussé l’inusable Auriverde à sonner la révolte. «Je veux relever tous les défis. Nous sommes en Europa League et nous devons toujours représenter le club avec la grandeur de l’histoire. Peu importe la compétition à laquelle nous participons. C’est la chose la plus importante : nous devons respecter le maillot de ce club. Il faut accepter cette situation pour s’en sortir. Nous connaissons les problèmes et tout ce qu’il se passe. Nous sommes habitués à voir le Barça au plus haut et c’est pourquoi nous devons trouver une solution le plus rapidement possible. Nous travaillons dur pour revenir au plus haut dès que possible. Le football est une affaire de séries et nous voulons changer la nôtre.»