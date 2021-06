XALIMANEWS- Après plus d’un an et demi de négociations pour un prolongement de contrat, le Real et Ramos ne sont pas parvenus à un accord. Le Club Merengue aurait décidé de retirer son offre, mais souhaiterait organiser pour son emblématique capitaine, un départ digne à son standing.

