Le FC Metz court toujours derrière un second succès après 14 journées disputées. Ce dimanche, les Messins avec Pape Matar Sarr et Niane, titulaires, ont encore concédé un nul devant Bordeaux de Mbaye Niang, remplaçant au coup d’envoi. Les Grenats menés 2-0 après 39 minutes de jeu, ont finalement réussi à arracher le nul (3-3) grâce à son Sénégalais Opa Nguette entré en jeu à la 31e minute et qui a réalisé un doublé (52e, 70e) après la réduction du score de De Preville (45e). Avec ce nul, Metz reste toujours lanterne rouge avec 9 pts, comptabilisant une seule victoire pour 6 nuls et 7 défaites, tandis que Bordeaux, avec 16 points reste 13ème au classement. Matar Gueye est entré en jeu en seconde période, côté messin tout comme Mbaye Niang qui a foulé la pelouse à la 71e minute, chez les Girondins. A la Meinau, Strasbourg d’Habib Diallo, qui recevait Reims de Dion Lopy, a du pousser un soupir de soulagement. Mené par un but à zéro depuis la 22ème minute sur un but d’Etitike (1-0), les coéquipiers de Diallo ont du arracher un nul heureux au bout du bout du temps additionnel, par Bellegarde (90e+7), ce nul permet au Raçing d’occuper la 7e place, tandis que Reims reste 15ème avec 13 points au compteur. En déplacement, Saint Étienne de Dioussé entré en jeu à la 90e minute, à surpris Troyes (17e, 13 pts) sur un but de Trauco (61e). Avec ce succès, les Stéphanois soufflent un peu mais demeurent avant derniers du classement, avec 12 points.

