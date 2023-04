«C’était un match important pour moi et l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. Il fallait les empêcher de jouer et c’est ce qu’on a fait. Le coach m’a demandé de rester sur Rongier, pour le faire déjouer. Je devais garder les ballons devant. Je pense que j’ai fait l’essentiel. (…) Une revanche contre OM ? Non, même pas. Je suis tranquille. J’ai joué naturellement, c’est le destin. Ce qui devait arriver est arrivé. Je les connais. Je ne peux pas dire plus. Ce n’était pas une revanche. Je suis content à Lorient. La vie est belle ici». De son côté, l’entraineur des Merlus a évoqué le match de sa recrue hivernale.

