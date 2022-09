L’Olympique de Marseille ne lache pas le morceau, après 7 journées de Ligue 1. Opposés aux Nordistes lillois pour le choc de la journée ce samedi, les hommes d’Igor Tudor devaient remporter le gain du match pour revenir à la hauteur du leader, le PSG, victorieux plutôt de Brest (1-0) dans l’après-midi au Parc des Princes. Pour ce match, l’international sénégalais, Pape Gueye, était titularisé pour pallier la suspension de Rongier. Et le champion d’Afrique 2022, n’a pas déçu. Avec de l’abattage, de l’impact physique, l’ancien havrais a gratté beaucoup de ballons et fut le déclencheur de l’égalisation phocéenne après le but d’Ismaily qui doucha le public de Vélodrome (12e, 0-1). Avec rage, Gueye va tacler André, permettant à son coéquipier Amine Harit de slalomer avant de décaler sur la droite Under, qui trouve Sanchez à point nommé pour rétablir le score (25e, 1-1). L’OM, avec du cran, du talent et beaucoup de caractère, va pousser pour prendre l’avantage en seconde période, sur une réalisation de Gigot à la limite du hors jeu, suite à un coup franc dévié par Kolisiniak (62e, 2-1). Les protégés de Tudor vont tenir ce score malgré le sursaut d’orgeuil des Gones, qui finirent par s’incliner. L’Olympique de Marseille (2e, 19 pts+11) remporte son 6ème succès en 7 matchs et tient le rythme du Paris Saint Germain (1er, 29 pts+21). Les 2 équipes possèdent les meilleures défenses du championnat (4 buts encaissés, chacune), mais en attaque, les Franciliens ont scoré à 21 reprises (1ère attaque), là ou les Olympiens en ont marqué 15, derrière Lens et Montpellier qui sont à égalités avec 16 banderilles.

