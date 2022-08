Le joueur fait son retour en France après avoir découvert la Ligue 1 avec l’OGC Nice, avant de partir à l’etranger, lui qui a beaucoup appris : «Je pense que ça m’a apporté beaucoup de maturité de pouvoir découvrir des championnats étrangers, d’autres façons de travailler. Je pense que ça m’a permis d’élargir ma palette et aujourd’hui je suis un joueur beaucoup plus complet, avec de l’expérience. Je me suis aguerri en jouant en Premier League, en étant au Portugal aussi. Je pense que tous ces points-là, physiquement, tactiquement, mais aussi en tant qu’homme, m’ont permis de mûrir. J’ai vécu à l’étranger, j’ai pu me « découvrir ». Toutes ces choses-là font qu’aujourd’hui je suis un joueur bien plus complet qu’avant. Je suis parti en tant que jeune joueur et j’arrive en joueur important et expérimenté». Voila qui est dit !

«C’est le projet en lui-même qui m’a convaincu de venir ici. Le fait que Monaco soit un grand club je pense que c’est quelque chose d’important. De pouvoir avoir une discussion avec l’entraîneur, avec la direction, de vraiment voir l’intérêt qu’ils avaient pour moi l’était aussi, tout comme le fait de tomber d’accord sur beaucoup de points, le fait qu’ils voyaient en moi un potentiel et ils avaient envie que je l’exploite ici. Le fait d’avoir une belle équipe, une jeune équipe qui aspire à de grandes choses. Dans ce championnat, on sait que Monaco est une équipe très importante qui va jouer le haut du tableau et c’est vraiment ce que je veux, la compétition, pouvoir performer chaque week-end et progresser». A déclaré l’ancien Blue de Chelsea.

