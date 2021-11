« Je dois mettre beaucoup plus de buts, aider l’équipe à gagner aussi, d’être en haut du classement car c’est l’essentiel », a d’emblée avancé le jeune international Sénégalais. Dans la foulée, il renchérit, » pour moi, je veux dire que ce sont des axes de progression. Parce que je dois beaucoup travailler devant le but, et c’est normal parce que je suis un jeune joueur et je vais beaucoup travailler sur ces aspects pour mieux terminer les occasions et tout », a-il rajouté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy