« Pour nous, il est le meilleur de tous les temps. Nous l’avons eu ici et il est devenu un joueur ici. Je suis convaincu que, dans son cœur, il est un Culé. Il est un Culé de référence et sera toujours lié au Barça. Nous aimerions beaucoup qu’il revienne, mais c’est quelque chose que nous devrons attendre et voir », a déclaré Laporta, le boss du FC Barcelone. récemment. Cependant, Le Parisien a lâché une bombe avant-hier soir en annonçant que le PSG et Messi avaient un accord verbal pour prolonger.

