Le jeune Bamba Dieng, chouchou des supporters olympiens n’a pas participé aux 2 dernières sorties de l’OM et n’avait pas démarré comme titulaire lors des 2 premiers matchs. Pour cause, le joueur formé à l’Académie Diambars de Saly, arrive en cinquième position dans la hiérarchie des attaquants. Une situation expliquée par le coach Igor Tudor dans ses mots rapportés par Footmercato : « en ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C’est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football ». Pour Pape Gueye aussi, cela semble partir de plus loin. Lui qui n’a pas ete forcément titulaire cette saison 2031/2022 malgré d’excellentes prestations. Lui comme son jeune compatriote attaquant, devra jouer les secondes rôles dans l’entre-jeu marseillais. Pour les 2 Lions de la Teranga, le message semble clair, ils font pas partie des premiers choix du nouveau technicien de l’OM.

