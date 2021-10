Selon The Sun, l’hôtel dans lequel séjournent Messi et sa famille été cambriolé à quatre reprises depuis leur arrivée dans la capitale. Selon la source, une des victimes aurait confié que « payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu’un entrer dans votre chambre est très perturbant. La police nous a dit avoir vu deux hommes avec un sac sur le toit sur les caméras de vidéosurveillance, mais n’a pas pu les identifier (…) Ils ont dit que trois autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la chambre d’à côté m’a dit qu’on lui avait volé sa montre. ».Au total, la victime en question aurait été subi un préjudice de plus de 6 000€, comprenant un collier en or, des boucles d’oreille et de l’argent liquide.

