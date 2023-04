Décidément, le Real de Madrid et Chelsea ne se quittent plus ces dernières années en LDC. Les 2 équipes qui se sont affrontées lors des deux dernières éditions de la Ligue des champions, vont à nouveau en decoudre cette année en quart de finale. Les Tenants du titre, les Madrilènes veulent disputer leur 3ème demi-finale consecutive, là où les Blues comptent bien sauver leur saison. En Liga, le Real est largué par le Barça qui file vers le titre, tandis que Chelsea occupe la 10ème place de la Premier League. Les coequipiers d’Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, les 2 internationaux sénégalais, peuvent compter sur le retour de Ngolo Kanté pour créer surprendre Benzema, Vinicius et autres. Qui d’Ancelotti ou de Lampard de retour à Stamford Bridge en remplacement de Graham Potter, va remporter le duel tactique. Pour rappel, avant cette 3ème confrontations de suite, les Anglais avaient sorti leurs adversaires en 2020/2021 (1-1, 2-0) en demies pour aller remporter la finale et les Espagnols avaient pris leur revanche en 2021/2022 en quarts (3-1, 2-3) avant de battre Liverpool en finale. Donc, ce sera une sorte de Belle, entre 2 cadors européens. Pour cette rencontre, le Real Madrid sera privé de Ferland Mendy. De son côté, Chelsea sera amputé de Benoit Badiashile, Pierre-Emerick Aubameyang, Armando Broja et Noni Madueke.

