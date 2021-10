XALIMANEWS-Ce dimanche à Milan, la France a remporté la finale de la 2e édition de la Ligue des Nations, en battant l’Espagne qui avait ouvert le score, au terme d’une belle partie, qui s’est débridée en seconde période (2-1). Ainsi, les Tricolores succèdent aux Portugais, vainqueurs en 2019.

La France s’est reprise de son échec de l’euro 2020 disputé cet été dernier, en remportant la finale de la Ligue des Nations face à une belle équipe espagnole, après avoir été menée au score. La finale est partie sur les chapeaux de roue avec une première occasion française, initiée par Benzema qui dribble Unai Simon le portier espagnol avant de voir son tir enrayé par un défenseur de la Roja (5e). Mais, la réaction espagnole intervint 6 minutes après, de la part de Sarabia, qui a utilisé son mauvais pied, le droit, pour tirer mollement sur Lloris (11e). Le match fut lancé et malgré les bonnes intentions de part et d’autre, la mi-temps intervient sur ce score nul et vierge (0-0).

Revenus des vestiaires, les 2 équipes, joueuses et ne fermant pas le jeu, reprennent la partie comme comme en première période, la Roja avec son jeu de possession, et la Tricolore avec ses individualités. Après 2 occasions franches côté français dont un tir sur le poteau, ce sont les Ibériques qui trouvent la solution sur une échappée d’Oyarzabal qui résiste au retour d’Upemecano qui avait remplacé Varane blessé et ajuste Lloris (64e, 1-0). Mais la joie des partenaires de Busquets fit de courte durée, car 2 minutes plus tard, Benzema à la réception d’un ballon sur le côté droit de la défense adverse, redresse son ballon et d’un sublime enroulé surprend le portier espagnol un peu avancé (66e, 1-1). Tout est à refaire, et les attaques vont continuer d’un sens à l’autre. Mais à la 80e minute, Mbappé lancé à la limite du hors jeu s’en va battre Unai Simons qui s’incline pour la seconde fois. Malgré le sursaut d’orgueil des Espagnols avec des occasions franches stoppées par Lloris, la partie se termina sur ce score favorable à la France.

Plus de 3 mois après son échec à l’euro 2020, la sélection de Didier Deschamps prend sa revanche et remporte la Ligue des Nations, le premier trophée de Karim Benzema avec les A Français. De leur côté, les Espagnols n’ont pas démérité, seulement ils sont tombés sur plus réalistes qu’eux. Ainsi, les Champions du monde 2018 succèdent à la Selecao de Cristiano Ronaldo gagnante de la première édition.

Un peu plutôt dans la journée, l’Italie a remporté la petite finale (3e place) en disposant de la Belgique (2-1). Les buts italiens ont été marqués par Barella (46e) et Berardi (65e, sp), les Belges ont réduit le score en fin de match par Ketelaere (86e).