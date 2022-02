XALIMANEWS-Pour les matchs retours comptant pour les Barrages de la Ligue Europa, 4 internationaux sénégalais sont concernés. Kalidou Koulibaly et Naples chercheront la qualification à domicile après le nul au Camp Nou (1-1) et le Betis Séville de Youssouf Sabaly vainqueur en déplacement face au Zénith Saint Petersbourg (3-2), devrait terminer le boulot à domicile. En Grèce, l’Olympiakos de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, battu en Italie par l’Atalanta (2-1), devra renverser la tendance pour obtenir la qualification.

Après le nul à l’aller au Camp Nou (1-1) lors d’une partie où ils avaient marqué les premiers, les Partenopei vont recevoir ce jeudi les Blaugranas au Stadio Diego Armando Maradona. A domicile, Kalidou Koulibaly et ses partenaires devront réaliser une grosse partie pour se dépêtrer d’Aubameyang, Dembélé et compagnie. Le Napoli et le FC Barcelone, disposent de 2 effectifs capables de fournir un bon spectacle ce soir. Avec des individualités de part et d’autre, Mertens et les Africains dont Koulibaly, Victor Oshimen, Anguissa pour les Partenopei, et Aubapeyang, Gavi, Dembélé, Busquets,, chez les Catalans, le spectacle sera garanti. Ce sera un choc dantesque mais très ouvert, entre 2 équipes à la philosophie très joueuse et favorites pour aller au bout de la compétition. Mais, dommage qu’à l’issue de leur confrontation de ce soir, l’une d’entre elles va rester à quai. Quel drôle de drame.

En Espagne, Youssouf Sabaly et le Betis Séville ont leur destin en main. Après avoir réussi une très bonne opération lors du match aller en s’imposant chez l’adversaire (3-2), les Espagnols savent ce qui leur reste à faire. Avec une avance d’un but, les partenaires de l’international Sénégalais revenu de blessure et titularisé tout le match lors de la manche aller, doivent prendre le match par le bon bout. L’adversaire ne va pas se présenter en victime expiatoire, et va aborder ce match retour, très revanchard. Avec leur colonie brésilienne, les Russes devraient être prix au sérieux par les Ibériques, car ils ont beaucoup d’arguments à faire valoir. Ce match aussi peut s’avérer spectaculaire, mais avantage psychologique au Betis, qui n’est pas encore tiré d’affaire.

En Grèce, du côté du Pirée, l’Olympiakos du récent champion d’Afrique Pape Abdou Cissé et de son compatriote l’international Ousseynou Ba, va défier l’Atalanta du Colombien Zapata. Battus lors du match aller à Bergame (2-1), les Grecs devront renverser la situation pour coiffer au poteau leurs adversaires. Mais, que ça va être corsé, car les Transalpins possèdent une armada offensive assez prolifique et les partenaires de Pape Addou Cissé devront d’abord annihiler les offensives adverses et aussi porter le danger devant. Pour réussir le pari de retourner la situation, l’Olympiakos aura besoin de se survolter avec l’apport de son bouillant public.

Programme Barrages retours Ligue Europa

17h 15 Olympiakos/Atalanta Aller (1-2)

20h 00 Naples/FC Barcelone Aller (1-1)

20h 00 Betis Séville/Zénith Saint Petersbourg Aller (3-2)