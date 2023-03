« Il fait du bruit, mais il ne dit rien. Il n’est pas clair. Un bon capitaine pense à voix haute et explique clairement ce qu’il se passe. Lui reste entre les deux. Il provoque le chaos et cela conduit à des malentendus. C’est justement ce que vous, en tant que capitaine, devez empêcher. En termes techniques et tactiques sur le football, il ne l’est pas. Il faut quelqu’un d’autre sur la pelouse. Et cela n’a rien à voir avec sa blessure, cela concerne son leadership, a d’abord réagi Van Basten à l’endroit du joueur de Liverpool, sur Ziggo Sport. De son coté, Rudd Gullit a ajouté : « »tu es capitaine, tu dois résoudre ça ». Mais il ne fait que commenter timidement ce qu’il se passe devant lui (…) C’est une critique positive qu’on lui fait. Tu es le meilleur ? Alors montre-le».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy