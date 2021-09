XALIMANEWS-L’international portugais, est devenu depuis ce mercredi 1 septembre, le seul recordman mondial des buts inscrits en sélection. Cristiano Ronaldo, grâce à ces 2 réalisations inscrites en toute fin de match face à l’Irlande (2-1), a détrôné l’iranien Ali Daei (109 buts), qui détenait le record depuis de longues années.

Ce mercredi, le Portugal qui sortait de 2 victoires et 1 nul en 3 journées dans la poule A, recevait l’Irlande avec l’ambition de remporter une troisième victoire et consolider sa première place. Mais lors de cette partie, contre toute attente, ce sont les Visiteurs qui ouvrent le score depuis la première mi-temps (0-1). Les Locaux font tout pour rétablir une situation mal embarquée. Sans réussite, et après avoir raté un penalty par le nouveau joueur de Manchester United, le Portugal n’y arrivait pas. Les minutes s’egrennaient et les champions d’Europe 2016 allaient subir un premier revers. Il ne restait plus qu’une minutes à jouer et le banc irlandais pouvait se préparer à exulter. Mais que nenni, Sir Cristiano ne l’attendait pas de cette oreille, sur un débordement venu de la droite, CR7 d’une tête rageuse remet les pendules à l’heure (89e, 1-1), et le banc portugais n’en croyait pas ses yeux. L’arbitre ajouta 5 minutes de temps additionnel, et le Portugal se mit à rêver, et sur un énième centre de Joao Maria, Ronaldo encore lui, d’une superbe détente, logea de la tête, le ballon dans les filets irlandais (90+5, 2-1). Incroyable, les Portugais renversent les Irlandais, qui l’aurait cru. Personne, sauf bien sûr, le double buteur. Grâce à ses 2 réalisations qui porte la formation portugaise à la tête de la poule A avec 10 points pour 3 victoires et un nul, le quintuple Ballon d’or, devient désormais, seul recordman mondial des buts marqués en sélection avec 111 réalisations. DANTESQUE.

A l’issue de la partie, Cristiano Ronaldo, s’est laché au micro de la télévision portugaise RTP. «Ce record est à moi et il est unique. Je suis extrêmement heureux et c’est un record de plus dans ma carrière», A-t-il savouré, avant de renchérir. «J’y ai cru jusqu’au bout et c’est pour ça que j’ai demandé le soutien du public à dix minutes de la fin. On joue à domicile et quand nous, les joueurs, nous ne sommes pas bons sur le terrain, l’aide du public est essentielle. Les supporters nous ont donné de la force. Je suis content d’avoir aidé à gagner le match et d’avoir battu ce record, mais le plus important, c’est l’équipe».

Sur son compte Instagram, le Portugais n’a pas manqué de souligner l’importance d’avoir battu ce record tout en félicitant l’ancien recordman d’avoir placé la barre assez haut. «Une autre raison pour moi d’apprécier cette réalisation autant que je le fais actuellement, c’est parce qu’Ali Daei a fixé la barre si haut, qu’à un moment donné, j’ai même commencé à penser que je ne pourrais jamais l’attraper. Félicitations au « Shariar » pour avoir détenu le record pendant si longtemps et merci de toujours me montrer autant de respect à chaque fois que je marquais et alors que je me rapprochais de plus en plus de son nombre exceptionnel. Merci Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires d’avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous rencontrer sur le terrain dans les années à venir ! Je ne ferme pas le compte pour l’instant…», a-t-il conclu.

