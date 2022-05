«Il y avait une chance, mais les sanctions ne sont pas le problème. Je ne veux pas aller trop loin à ce sujet. En fin de compte, il ne s’agit pas seulement d’un côté mais des deux côtés, Chelsea a été formidable avec moi et j’ai été formidable avec Chelsea. Comme toujours, je suis très, très reconnaissant. Je suis devenu un homme ici. Mes enfants sont nés ici. Londres et surtout Chelsea seront toujours spéciaux pour moi. Ça fait cinq ans, comme d’habitude avec des hauts et des bas, mais avec beaucoup de choses positives. C’est pourquoi je suis encore plus frustré parce que je voulais avoir une fin différente », a déclaré Rüdiger après la défaite face aux Reds.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy